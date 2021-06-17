Принят закон о реформировании аудиторской деятельности

В сфере аудиторской деятельности грядут большие перемены в связи с принятием Госдумой нового закона. В частности, появятся новые реестры аудиторских компаний, а саморегулируемая организация будет только одна.

Весь обязательный аудит будет проводиться только аудиторскими организациями — от него отстранят индивидуальных аудиторов. В настоящее время подобное ограничение установлено для аудита отчетности организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, иных кредитных и страховых организаций, НПФ, организаций с долей госсобственности от 25%, публично-правовых компаний, а также отчетности, включаемой в проспект ценных бумаг, и консолидированной отчетности.

Сведения о проведении обязательного аудита будут вноситься в единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц с указанием сведений об аудиторской организации и ее мнения о достоверности отчетности.

Меняются требования и к самим аудиторским организациям. Для того, чтобы организация считалась аудиторской и могла быть членом СРО, надо будет иметь численность работников-аудиторов не менее трех. Сейчас многие аудиторы работают в нескольких местах, таким образом многие аудиторские компании набирают необходимое число специалистов (сейчас нет требования в части основного места работы).

Вводится понятие «руководитель аудита» — это аудитор, отвечающий в аудиторской организации за оказание аудиторской услуги аудируемому лицу, в том числе аудитор, возглавляющий аудиторскую группу.

Новой статьей закона будут установлены обширные требования к руководителю аудита общественно значимой организации, в том числе к опыту работы и к обучению. Кроме того, указаны условия, при которых аудитор не может быть таким руководителем, например, если он имеет неснятую судимость по умышленным преступлениям.

В новой статье 5.1 будут определены общественно-значимые организации (ОЗО). Таковыми будут:

ПАО;

организации, ценные бумаги которых допущены к торгам, или отчетность которых включается в проспект;

кредитные организации, включая головные банковских групп, холдингов;

страховые;

профучастники рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй, клиринговые организации, организаторы торговли, НПФ, управляющие компании инвестфондов, ПИФов и НПФ;

госкорпорации, госкомпании, публично-правовые компании; организации с долей государства от 25%;

иные — которые представляют или раскрывают консолидированную отчетность.

ОЗО должны выбирать аудитора на открытом конкурсе не реже, чем раз в 5 лет.

Аудиторские услуги ОЗО (в том числе и банкам, страховщикам, торгуемым компаниям, профучастникам и другим указанным в том же пункте) смогут оказывать только организации, включенные в реестр работающих с ОЗО. Услуги ОЗО на финрынке смогут оказывать аудиторские организации, включенные в отдельный реестр — работающих с ОЗО на финрынке.

Нет такого варианта, когда фирма вошла во второй реестр, но не вошла в первый, и проводит аудит банка.

В «общий» реестр по ОЗО могут попасть аудиторские организации, которые имеют в штате по основному месту работы не менее трех аудиторов. С 2023 года этот критерий повысится до 5 человек. В том числе —. Эти люди не должны быть ранее замечены в подписании аудиторских заключений, признанных ложными. Установлены и другие требования как к аудиторам, так и к организациям. Такой реестр будет вести Минфин.

Для реестра по ОЗО на финрынке критерий по штату — не менее 7 человек, а с 2023 года — не менее 12, для трех из которых соблюдаются указанные выше требования. Этот реестр будет вести ЦБ.

Также в новой редакции излагается статья «аудиторского» закона о СРО. Из нее уберут критерии по численности членов, но, вместе с тем, из всего контекста ясно, что СРО останется только одна. К тому же, и в другие статьи закона внесли некоторые корректировки с учетом того, что теперь существует только одна СРО — везде это понятие приводится в единственном числе.

При этом появится новая статья 21.1, где перечисляются требования к СРО при присвоении этого статуса. Так, СРО должна включать членов, охватывающих в совокупности более 50% рынка аудиторских услуг за предыдущий год. Этот показатель будет рассчитываться по данным статистики.

Немногим более 50% объема аудиторских услуг — это большая четверка (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG). Иными словами, СРО может сохранить свой статус, даже если в нее будут входить только 4 крупнейшие организации. Тем не менее, остальные фирмы и аудиторы не смогут объединиться для создания своей (второй) СРО, так как их суммарная выручка окажется менее 50%.