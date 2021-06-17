🦠 Не привитым от ковида до 15 июля таксистам и водителям автобусов запретят работать в МО

В Подмосковье не привившихся от ковида хотя бы первым компонентом до 15 июля водителей автобусов не допустят к работе. А таксистов отключат от агрегаторов.

Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, пишут «ТАСС».

«Мы составим списки водителей с указанием даты и места вакцинации, где каждый водитель должен будет подтвердить, где и когда он пройдет вакцинацию в срок до 30 июня. Контролировать сроки процедур и внесение данных будут МТДИ (министерство транспорта и дорожной инфраструктуры) вместе с агрегаторами такси. Мы до каждого водителя доведем информацию, что непровакцинированные водители как автобусов, так и такси не будут допускаться к работе», — сказал Тресков.

Он отметил, что власти обеспечат отключение всех заказов у тех водителей, которые не прошли вакцинацию [хотя бы первым компонентом] в срок до 15 июля. Совместно с коллегами ГИБДД будут проводиться проверки наличия QR-кода или ковид-паспорта у водителей такси на блокпостах.