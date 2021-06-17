Минюст получил право требовать от банков сведения по счетам НКО

Банки должны будут по запросу Минюста предоставлять сведения, касающиеся деятельности некоммерческих организаций. Такой закон был принят сегодня на последнем заседании Госдумы 7-го созыва.

Изменения вносятся в Закон «О банках и банковской деятельности».

Сейчас Минюст и его территориальные органы могут проводить проверки соответствия работы НКО1 их уставным целям, в том числе по расходованию денег. Для этого у НКО запрашивают информацию об их финансово-хозяйственной деятельности. При этом организация может предоставить необходимые документы частично или совсем не предоставить. А кредитные организации, в свою очередь, не обязаны раскрывать Минюсту эту информацию, являющуюся банковской тайной.

После вступления в силу нового закона, банки обязаны будут предоставлять Минюсту данные по счетам НКО, если запрос подписан руководителем министерства или его заместителем. При этом Минюст не имеет права раскрывать полученные сведения третьим лицам.

Исключение сделано для религиозных организаций, по их счетам по прежнему данные Минюсту получать не положено.

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1 Потребительские кооперативы, ТСЖ, ТСН, СНТ и ОНТ не попадают под такие проверки.