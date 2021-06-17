Google удалил из поисковых запросов материалы «Клерка» о взяточничестве чиновников. Потому что кто-то пожаловался

Компания Google соощила редакции «Клерка» об удалении из поисковых запросов некоторых наших материалов. И не просто так, а по чьей-то жалобе.

Надо сказать, список запросов нас удивил. Это не уход от налогов и не бумажный НДС. И даже не обналичка. Вот он:

Заметим, что речь идет только о 14-й странице тега, т.е. о материалах 13-ти летней давности.

Кто именно потребовал от Google удалить подобные материалы из поиска, компания не сообщает. Также неизвестно, было это частное лицо или какой-то госорган.