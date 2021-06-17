Должникам оставят неприкосновенный минимальный доход. Закон принят

Госдума приняла закон, гарантирующий должникам сохранение ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения после списания всех взысканий.
Сейчас, в соответствии с Трудовым кодексом, запрещено списывать более 50 процентов заработной платы или пенсии. В результате не исключены ситуации, когда после взимания половины доходов на счету человека остаётся сумма меньше прожиточного минимума.
Чтобы банк оставлял гарантированный доход, должник должен подать заявление о защите конкретного банковского счета в отделение ФССП. А тот уже обяжет банк оставлять определенную сумму на счете.
Нововведение не касается должников по алиментам, преступников, которые обязаны возместить ущерб потерпевшим, и тех, кто не хочет возмещать семье ущерб в связи с потерей кормильца.