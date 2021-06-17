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Путин сказал Егорову, что нужно продолжать деофшоризацию российской экономики

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Рубрика Экономика России
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Путин заявил о необходимости продолжить курс на деофшоризацию российской экономики.

Об этом он заявил во время общения по видеосвязи с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления, в числе которых был глава ФНС Даниил Егоров.

Президент в беседе с ним упомянул об усилиях по деофшоризации.

«Мы по этой линии работаем давно с коллегами в целом — это вопрос деофшоризации и ухода от налогообложения в странах, где компании работают и получают основную прибыль. Безусловно, это направление нужно продолжить», — заявил Путин.

Глава ФНС сообщил, что работа продолжится.

По материалам «РИА Новости».

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