Московский бизнес предложил вакцинировать всех жителей столицы

️Столичные предприниматели предлагают распространить обязательную вакцинацию на всех москвичей.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора ООО «Zaмания», члено столичного совета предпринимателей Павла Ковшарова.

«На заседании экспертного совета при департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы (...) мы предложили ряд мер, которые могут снизить риски распространения вируса и не закрывать бизнес полностью. Например, (...) необходимость более серьезных мер по вакцинации всех граждан, а не только сотрудников бизнеса», — сказал Ковшаров.

Он добавил, что также бизнес предложил властям Москвы разработать так называемые карточки здоровья, которые будут выдавать при вакцинации против COVID-19, достаточном уровне антител к вирусу или отрицательном тесте на его наличие.

Такие карточки «позволят путешествовать и посещать общественные места без рисков для здоровья».