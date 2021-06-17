⚡️ Столичному бизнесу разрешили отстранять не привитых работников от работы без зарплаты

Власти Москвы разрешили бизнесу отстранять работников без прививок от работы без зарплаты.

Об этом сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы, пишут «ТАСС».

«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», — сказал он.

Тем временем, Оперштаб сообщает, что юристы подтвердили законность решения Роспотребнадзора об обязательной вакцинации в Москве: