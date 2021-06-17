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⚡️ Столичному бизнесу разрешили отстранять не привитых работников от работы без зарплаты

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Рубрика Общество. Люди. События
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Власти Москвы разрешили бизнесу отстранять работников без прививок от работы без зарплаты.

Об этом сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы, пишут «ТАСС».

«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», — сказал он.

Тем временем, Оперштаб сообщает, что юристы подтвердили законность решения Роспотребнадзора об обязательной вакцинации в Москве:

  • «Решение главного санитарного врача Москвы находится совершенно в правовом поле. Есть два закона 98 и 99 года, законы старые и проверенные временем, в силу которых главный санитарный врач региона для предотвращения распространения инфекции имеет право устанавливать обязательный режим вакцинирования», – полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.
  • «Сегодня законодательство многих европейских стран, например, как в Испании, прямо указывает на возможность принудительно вакцинировать людей. А мы до сих пор спорим: нарушает это права или не нарушает. Посмотрите на статью 55-ю Конституции внимательно. Она прямо говорит, что любые права человека могут быть ограничены, если речь идет о безопасности страны, о здоровье нации», - президент коллегии адвокатов Павел Астахов
  • «Главный санитарный врач Москвы либо иного субъекта РФ должен руководствоваться федеральным законом "О санитарном благополучии населения", и те решения, которые принимаются главным санитарным врачом Москвы – это никак не противоречит этому закону, потому что прежде всего речь идет о пандемии, о вирусе», — председатель Общественного совета при МВД, заслуженный юрист России Анатолий Кучерена.
  • «Ситуация тяжелая сложилась в городе, и поэтому главным государственным санитарным врачом Москвы было принято постановление от 15 июня 2021 года. Я считаю, что оно принято в пределах полномочий. В развитие этого постановления был принят указ мэра, с моей точки зрения он также соответствует трудовому кодексу, в котором есть статья 76. Она допускает что в случаях, предусмотренных законом, такие меры могут приниматься», — ректор МГЮА им. Кутафина Виктор Блажеев.

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