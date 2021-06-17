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В Москве могут ввести новый локдаун, пишут СМИ. Но сами власти это опровергли

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Рубрика Общество. Люди. События
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Столичные власти рассматривают вопрос о введении нового локдауна, но на данный момент окончательное решение пока не принято. Сами власти это сообщение опровергли.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники, близкие к мэрии.

«Если статистика по заболевшим не будет расти и население будет активнее прививаться, то суровых ограничений не будет. Однако если представители бизнеса не будут выполнять рекомендаций властей и статистика по прививкам будет по-прежнему плохая, тогда будут принимать карательные меры для отдельных бизнесов или слоев населения», — рассказал изданию источник.

По его словам, сейчас власти пытаются решить три проблемы:

  • как не поднять слишком сильную волну негатива из-за усиливающихся ограничений,
  • как бороться с поддельными сертификатами о прививках от COVID-19,
  • как проконтролировать исполнение, если новые ограничения против непривитых будут введены.

За отсутствие прививок у сотрудников в Москве — оштрафуют бизнес. От 50 тыс. до 1 миллиона.

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что эта информация не соответствует действительности, пишет «Коммерсантъ»:

«Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал»,— сказал Немерюк.

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