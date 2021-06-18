В Москве могут ужесточить ограничения

Столичный градоначальник заявил, что Москва находится очень близко к более жестким ограничениям из-за скорости распространения болезни.

Об этом пишет «Интерфакс».

Он рассказал, что на сегодняшний день в столице развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в скором времени их число превысит 20 тыс. По его словам, за два дня заполняется около 600 коек для коронавирусных больных.

«Практически ни один европейский город себе такое позволить не может. Но еще раз скажу, что все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям, — временным, но жестким решениям по ограничениям», — заключил Собянин.

Он добавил, что, если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, столичные власти будут вынуждены «все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19».

Вчера на «Клерке» писали, что власти могут ввести новый локдаун, но в мэрии эту информацию опровергли.