В Москве запретили собираться больше 1000 человек. А с завтрашнего дня заработают бесковидные рестораны

Столичный эксперимент по созданию бесковидных ресторанов стартует с завтршнего дня. Кроме того, в Москве запрещены зрелищные мероприятия свыше 1000 человек, а детские площадки и комнаты закроют еще на неделю.
Что такое «бесковидные» рестораны? ️
Это рестораны, где 100% вакцинированных сотрудников, и гости, которые приходят либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами. Они будут работать без ковидных ограниченний. Это и технологически, и психологически непростая задача, на реализацию которой потребуется длительный период, месяц-полтора.Как сейчас будут работать «бесковидные» рестораны в Москве и сколько их? ️
В порядке эксперимента десяток-полтора ресторанов станут «бесковидными» территориями. Для их посещения нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.Можно ли посещать «бесковидные» рестораны с детьми? ️
Дети в сопровождении взрослых могут посещать рестораны без ограничений.Будут ли ограничены концерты и развлекательные мероприятия? ️
Да, с сегодняшнего дня ограничивются зрелищные мероприятия максимум 1000 человек. Театры и кино смогут продолжить работу. А массовые зрелищные мероприятия на время будут остановлены. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть.Что будет с детскими комнатами в торговых центрах? ️
Игровые комнаты еще минимум неделю будут закрыты. И детские площадки в парках – тоже.Будет ли организована ревакцинация, если закончились антитела? ️
Начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Она будет проходить первым компонентом вакцины. Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника». Других вариантов пока не существует. Вопрос организации процесса в ближайшее время будет прорабатываться с правительством.Будет ли Москва вакцинировать работников-мигрантов? ️
Сейчас начато изготовление «Спутника Лайт». Скорее всего, власти Москвы получат разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. Это должно произойти в начале июля, может быть, и раньше.Вчера столичные рестораторы предложили Собянину эксперимент с зонами, свободными от ковида.