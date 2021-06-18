Столичные рестораторы предложили создать общественные зоны, свободные от COVID-19

Московские рестораторы предложили Собянину эксперимент с общественными зонами, свободными от коронавируса. В них будут пускать при наличии отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию.
Об этом пишут на официальном сайте мэра.
Рестораторы предложили Собянину провести в столице эксперимент со свободными от COVID-19 общественными зонами. По их предложению, такие зоны могли бы работать при условии, что сотрудники предприятий пройдут вакцинацию, а на входе будет организован контроль, который позволит проверять у посетителей документы, удостоверяющие прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста.
Кроме того, пишут, что московские рестораторы поддержали решение властей об обязательной вакцинации сотрудников.
Любопытно, что несколько недель назад Собянин сам предлагал рестораторам создать такие зоны. На «Клерке» об этом писали.
«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — сказал он тогда.