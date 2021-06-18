Столичные рестораторы предложили создать общественные зоны, свободные от COVID-19

Московские рестораторы предложили Собянину эксперимент с общественными зонами, свободными от коронавируса. В них будут пускать при наличии отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию.

Об этом пишут на официальном сайте мэра.

Рестораторы предложили Собянину провести в столице эксперимент со свободными от COVID-19 общественными зонами. По их предложению, такие зоны могли бы работать при условии, что сотрудники предприятий пройдут вакцинацию, а на входе будет организован контроль, который позволит проверять у посетителей документы, удостоверяющие прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста.

Кроме того, пишут, что московские рестораторы поддержали решение властей об обязательной вакцинации сотрудников.

Любопытно, что несколько недель назад Собянин сам предлагал рестораторам создать такие зоны. На «Клерке» об этом писали.