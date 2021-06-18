Непривитых студентов не пустят на очные занятия

ВУЗы имеют полное право не пускать на очные занятия студентов, не прошедших вакцинацию, сообщили в Минобрнауки.
Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Руководство вузов в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса.
Принимая такие решения, стоит учитывать эпидемиологическую ситуацию в регионе. <...> Эти рекомендации были выработаны в связи с возрастающим количеством заболевших в Московском регионе.
Мы считаем, что учебный процесс, в рамках которого безопасность обеспечена всем его участникам, — важнейший приоритет наряду с сохранением качества образовательных услуг», — сообщил представитель пресс-службы.