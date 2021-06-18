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Непривитых студентов не пустят на очные занятия

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Рубрика Общество. Люди. События
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ВУЗы имеют полное право не пускать на очные занятия студентов, не прошедших вакцинацию, сообщили в Минобрнауки.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Руководство вузов в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса.

Принимая такие решения, стоит учитывать эпидемиологическую ситуацию в регионе. <...> Эти рекомендации были выработаны в связи с возрастающим количеством заболевших в Московском регионе.

Мы считаем, что учебный процесс, в рамках которого безопасность обеспечена всем его участникам, — важнейший приоритет наряду с сохранением качества образовательных услуг», — сообщил представитель пресс-службы.

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