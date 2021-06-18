Работодатель должен платить по 50 рублей на детей до 3 лет. Но только если ребенок родился до 01.01.2020.

Данный вид пособия на детей назначается и выплачивается только по заявлению работника.

Пособие на ребенка до 3 лет в сумме 50 рублей было отменено с 01.01.2020. Но тем, кто уже получает данное пособие или тем, у кого ребенок родился до этой даты, работодатель должен перечислять детскую выплату по заявлению.

Вот такой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Коллеги, а что, волшебное пособие работодателя на ребеночка до трех лет в размере 50 рублей еще платят? У меня сотрудница требует (прямо вот требует) выплачивать ей 50 рублей, мотивируя тем, что ребенок родился до 01.01.2020. Якобы так на госуслугах ей пишут. Правда что ли?».

Большинство отметили, что организация должна платить в данном случае пособие. Главное — заявление от работника.

«Ежемесячное пособие 50 руб. по уходу за ребенком до 3 лет отменено. Работодатель продолжает осуществлять лишь выплаты, установленные до 1 января 2020 года. Также оплачиваются пособия на детей, рожденных до января 2020 года (указ Президента от 25.11.2019 № 570)». «Пусть заявление пишет. Это пособие назначается по заявлению. Если ребенок родился до 1 января 2020, то должны платить».

Другие сказали, что платят его до сих пор:

«Мы продолжаем платить тем, кому уже было назначено на момент отмены».

Кто-то отметил, что его отметили. Но данного комментатора тут же поправили. Так как оно сохранено для тех, у кого ребенок родился до 01.01.2020.

«Его давно отменили».

«Если право на пособие возникло до 1 января 2020 года, то его выплачивают».

Но были и те, кто пожалел работницу. Раз она так настаивает на этой выплате:

«Стыд-то какой, 50 р. в месяц». «Я вот думаю, что каково же живется человеку с ребеночком, что 50 рублей нужны... бедные люди».

А кто-то вспомнил, что он такой выплаты и ранее не получал: