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В учете товара бардак: недостачи, излишки, пересортица. Бухгалтер не знает, как навести порядок

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Участница нашего форума уже отчаялась навести порядок в учете товара и обратилась за советом на «Клерк».

При инвентаризации постоянно обнаруживаются недостачи и пересортица.

Как от этого избавится? Может кто выходил из такой ситуации, не против ввести штрихкода, но очень много мелочевки. Что делать ума не приложу, как навести порядок? Как выбрать стратегию и действовать ей?

— спрашивает бухгалтер

Клерки отметили, что заниматься этими вопросами вообще-то должны менеджеры, а не бухгалтер. К сожалению, бухгалтерия навести порядок в товарном учете исключительно своими силами, без участия руководителя, не сможет.

Бухгалтер может разработать и помочь организовать документооборот, работу со штрихкодами, правильный учет поступлений и продаж (это вообще прямая работа бухгалтера). Но он не может контролировать выкладку, ценники, пересорт в торговом зале, приемку товара, воровство и т.п.

— пишут в комментариях

Участники обсуждения предлагают следующие мероприятия:

  • составить план;
  • провести инвентаризацию;
  • товар разбить на группы;
  • ввести классификацию товара.
Коллеги отмечают, что немаловажную роль играет человеческий фактор. Одна из участниц форума поделилась такой историей:

Работала в одной организации — оптовая торговля — так вот там была зав.складом. Колоритная дама такая. Проблема примерно такая же — бардак. Так знаете, ее ответ на переполненную чашу возмущения сотрудников и руководства был всегда один — на складе ВСЕГДА будет бардак, потому что это СКЛАД!!! Каково? После ее увольнения все чудесным образом нормализовалось и бардак исчез. Так что это не проблема учета, а проблема организации.

А у вас в компании нет бардака с учетом товара? Все четко — ни излишков, ни недостач, ни пересортицы?

Поделиться своим опытом наведения порядка можно в теме форума «Навести порядок в торговле».

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