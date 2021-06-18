Для бизнеса, который вакцинировал сотрудников, предложили ввести льготы и преференции

Омбудсмен по соблюдению трудового законодательства предложил мотивировать бизнес льготами или налоговыми преференции за соблюдение требований по вакцинации сотрудников. Вместо того, чтобы пугать бизнес штрафами.

Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт».

«Казнить нельзя помиловать К сожалению, в связи с требованиями об обязательной вакцинации сотрудников, бизнес в очередной раз оказался в ловушке, выхода из которой пока не видно. В нашей стране в отношении бизнеса привыкли орудовать методом кнута и ввели странную систему штрафов за несоблюдение требований Постановления главных санитарных врачей в некоторых регионах.

Почему то среди обычных граждан, которые поставили вакцину, применяют систему пряника — дарят машины, разыгрывают квартиры и пр. А бизнес, который по Трудовому Кодексу физически не в состоянии оказать воздействие на сотрудников и заставить их сделать прививку, пугают огромными штрафами.

Почему не попробовать мотивировать бизнес, предложив ему какие-то льготы или налоговые преференции в случае достижения или перевыполнения плана вакцинации?

Почему власти перекладывают свою прямую обязанность по снижению неблагоприятного уровня эпидемиологической обстановки с больной головы на здоровую. И перекладывают на бизнес, который, повторюсь, не имеет влияния на сотрудников в этой сфере.

С точки зрения законодательства, работодатели имеют воздействие на сотрудников в узко выделенных областях: образование, медицина, сельское хозяйство и другие виды работ в соответствии с Перечнем из Постановления Правительства РФ № 825.

А если мы говорим о Постановлениях Главных санитарных врачей регионов, то, в соответствии с иерархией нормативных документов, они находятся ниже уровнем и за их нарушение ответственность

Если манипулировать Конституцией, то, во-первых, любой гражданин имеет право на отказ от прививки. А во-вторых, чтобы ограничить права и свободы граждан и принудить их к вакцинации, оперируя термином «защита здоровья и эпидемиологическая безопасность государства», необходимо, как минимум, ввести режим эпидемии или ЧС.

Поэтому в данной текущей ситуации, единственный способ воздействия на сотрудника в случае его отказа от прививок — отстранение от работы, но и это отстранение любой сотрудник может оспорить в суде.

Будем надеяться, в ближайшее время появятся уточнения, разъяснения, либо изменение формулировок в Постановлениях, как это произошло в аналогичной ситуации пару недель назад в республике Якутия".