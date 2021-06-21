Поставка б/у товаров по госконтракту возможна, но только с согласия заказчика

Поставка б/у товаров по государственному контракту возможна только с согласия заказчика. Если в контракте нет условия о поставке б/у товаров, то исполнителя могут обязать выплатить компенсацию или расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 25.05.2021 № 24-06-08/40268.

Если в описании в документации к закупке указана возможность поставки б/у товара, то его можно передать заказчику.

Если такого условия нет — то только новый товар.

Дополнительно Минфин отметил, что если в документации к госзаказу не было прописано о возможности поставки товара бывшего в употреблении, то при поставке б/у товара заказчик может потребоватьот исполнителя выплатить компенсацию.

Расторгнуть контракт можно в одностороннем порядке только в том случае, если данное условие прописано в контракте и при наличии существенных нарушениях условий контракта.

После расторжения контракта исполнитель может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, нотолько по решению ФАС.