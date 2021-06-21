До 1 июля пособие за учет в ранние сроки беременности будут платить по старым правилам

С 1 июля 2021 года меняются правила и размер пособия беременным женщинам. Но до этой даты все остается по-прежнему.

В случае, если право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, возникло у женщины до 1 июля 2021 года, назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до 1 июля.

Такая норма содержится в проекте, который размещен на федеральном портале.

Напомним, сейчас пособие единовременное и составляет 708 руб. 23 коп.

После 1 июля ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель) будет выплачивать не ФСС, а ПФР.

Платится пособие будет не всем, а только тем женщинам, чей размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, где проживает семья.

Размер пособия составит 50 % от прожиточного минимума в регионе проживания.