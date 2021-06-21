Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Навязывать страховку для кредита — неэтично. Но для ипотеки страховка необходима

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Ипотека
Версия для печати

Эльвира Набиуллина сообщила, что навязывание банками страховки при оформлении кредита — абсолютно неэтично. Но страховка при ипотеке — необходима.

Об этом глава ЦБ рассказала во время интервью «КП».

«Абсолютно неэтично. На эту тему мы с банками вели долгие дискуссии. Они обещали разработать внутренние стандарты этики по отношению к клиентам. Потому что клиентоориентированность должна быть реальной, а не формальной. Поскольку саморегулирование на банковском рынке не появилось, мы предложили внести изменения в законодательство, чтобы все это отрегулировать. Практику навязывания страховок мы считаем неприемлемой. Будем с этим разбираться», — сказала она.

При этом Набиуллина выразила надежду, что в конечном счете у банков сформируются этические принципы в результате введения жестких правил.

Комментируя жилищное кредитование, глава ЦБ отметила, что в случае с ипотекой страхование обязательно и оправданно. При этом она признала, что клиенту такая страховка действительно обходится дорого.

«В ипотеке есть обязательное страхование. И оно оправдано. Когда банк дает большую сумму в долг, он хочет понимать, что его залог застрахован. Если с жильем что-то случится, то у банка возникают риски. Но это страхование сейчас действительно очень дорого стоит. И увеличивает стоимость ипотеки», — сказала глава ЦБ.

Чтобы снизить расходы граждан на страхование ипотеки, ЦБ предложил взять эти расходы банкам на себя.

«Дорого в основном потому, что банки часто продают клиентам продукты своих же страховых компаний. Поэтому мы вышли с инициативой, чтобы это делалось за счет самих банков и показывалось в конечной стоимости кредита. Обсуждаем эти нюансы с правительством. На наш взгляд, это надо делать», — добавила Набиуллина.

Подборка полезных мероприятий

Разместить