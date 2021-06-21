Навязывать страховку для кредита — неэтично. Но для ипотеки страховка необходима

Эльвира Набиуллина сообщила, что навязывание банками страховки при оформлении кредита — абсолютно неэтично. Но страховка при ипотеке — необходима.

Об этом глава ЦБ рассказала во время интервью «КП».

«Абсолютно неэтично. На эту тему мы с банками вели долгие дискуссии. Они обещали разработать внутренние стандарты этики по отношению к клиентам. Потому что клиентоориентированность должна быть реальной, а не формальной. Поскольку саморегулирование на банковском рынке не появилось, мы предложили внести изменения в законодательство, чтобы все это отрегулировать. Практику навязывания страховок мы считаем неприемлемой. Будем с этим разбираться», — сказала она.

При этом Набиуллина выразила надежду, что в конечном счете у банков сформируются этические принципы в результате введения жестких правил.

Комментируя жилищное кредитование, глава ЦБ отметила, что в случае с ипотекой страхование обязательно и оправданно. При этом она признала, что клиенту такая страховка действительно обходится дорого.

«В ипотеке есть обязательное страхование. И оно оправдано. Когда банк дает большую сумму в долг, он хочет понимать, что его залог застрахован. Если с жильем что-то случится, то у банка возникают риски. Но это страхование сейчас действительно очень дорого стоит. И увеличивает стоимость ипотеки», — сказала глава ЦБ.

Чтобы снизить расходы граждан на страхование ипотеки, ЦБ предложил

«Дорого в основном потому, что банки часто продают клиентам продукты своих же страховых компаний. Поэтому мы вышли с инициативой, чтобы это делалось за счет самих банков и показывалось в конечной стоимости кредита. Обсуждаем эти нюансы с правительством. На наш взгляд, это надо делать», — добавила Набиуллина.