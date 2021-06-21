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Если ключевую ставку снизить до 0% — будет инфляция с двузначными цифрами, считают в ЦБ

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Рубрика Банки
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Снижение ключевой ставки до нуля привело бы к инфляции с двузначными цифрами. По мнению Набиуллиной, все определяется поведением потребителей из-за низкого доверия к финансовым властям. 

Об этом глава ЦБ рассказала в интервью «КП».

«Это точно были бы двузначные цифры. Было бы сразу несколько тяжелых последствий. Во-первых, упал бы курс рубля. Потому что люди стали бы уводить сбережения в валюту. Во-вторых, бизнес перестал бы инвестировать в развитие. Потому что для этого очень важна предсказуемость на долгосрочную перспективу», — сказала она, отвечая на вопрос о последствиях снижения ключевой ставки до нуля.

Она пояснила, что в развитых странах инфляционные ожидания граждан и бизнеса заякорены, они привыкли, что цены не растут и поэтому в магазинах нет ажиотажного спроса в кризисные периоды. При этом Россия 25 лет жила в условиях высокой и постоянно колеблющейся инфляции. Только в последние пять лет инфляция была в районе 4% (3,8% в среднем), отметила глава ЦБ.

«Доверие к финансовым властям не так прочно, поэтому инфляционные ожидания сразу подскочили до рекордного уровня. И сейчас люди ждут, что инфляция будет расти двузначными темпами. Это разгоняет потребительское поведение», — сказала она.

Набиуллина пояснила, что высокие инфляционные ожидания приводят к тому, что граждане перестают сберегать средства.

«Если к этому добавить низкие процентные ставки по депозитам, то точно пойдете потреблять. А если еще и дешевые кредиты дать, возьмете их. Производство при этом быстро не приспосабливается. Цены растут еще быстрее. В итоге раскручивается инфляционная спираль», — пояснила она.

Если не остановить ее раскручивание, то высокая и неконтролируемая инфляция больно ударит по всем, отметила глава ЦБ.

Она также отметила, что в этом году инфляция может еще немного подрасти.

«Эффект от повышения ставки будет проявляться постепенно. В течение ближайших месяцев инфляция может еще немного повыситься. А понижение темпов начнется осенью. По нашим расчетам, инфляция достигнет цели во второй половине 2022 года», — сказала она.

 

 

 

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