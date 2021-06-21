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Бабушкам и дедушкам могут разрешить уходить в оплачиваемый декрет вместе с матерью ребенка

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Рубрика Общество. Люди. События
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Бабушкам и дедушкам могут разрешить уходить в оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком одновременно с матерью или отцом.

С такой инициативой выступила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова на ХХ съезде «Единой России»:

«Не могу не сказать о той традиции, которая сложилась в России — это помощь бабушек и дедушек в воспитании детей. Почему бы и их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные выплаты, такие вот „декретные“ для бабушек и дедушек? Это тоже могло бы служить большим подспорьем для молодых семей особенно», — предложила Кузнецова.

Цитата по «ТАСС».

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков отметил, что данное предложение поступает впервые. Его надо обсуждать:

«Эту инициативу нужно обсудить, важно понять все детали. Например, каким будет размер этих выплат», — ответил Котяков.

Цитата по «ТАСС».

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