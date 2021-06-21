💉 Более 70% бизнеса заинтересованы в выездной вакцинации работников

Более 70% бизнеса хотят, чтобы вакцинацию работников проводили на рабочих местах.
Такие результаты показал опрос исследовательской компании IFORS Research.
«Большинству работодателей (71%) интересна такая возможность как мобильная медицинская бригада для бесплатного вакцинирования сотрудников на рабочем месте. Бригада должна приехать два раза (первый укол вакцины, затем второй укол вакцины), медицинские работники должны соблюдать все санитарные нормы», — отмечено в исследовании.
Цитата по «ТАСС».
Дополнительно бизнес ответил на вопрос, как можно мотивировать работника на вакцинацию:
- единовременной выплатой — 41%;
- оплачиваемыми выходными — 34%;
- информированием о преимуществах прививки при встречах с врачами и иммунологами — 28%;
- вакцинацией на рабочих местах — 27%;
- дополнительным днем отпуска — 24%.