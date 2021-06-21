Коммунальные услуги в служебных квартирах оплачивают по тарифам для населения

Если квартиры компании используются работниками для жилья, то коммунальные услуги надо платить по тарифу для населения. Если для предпринимательской деятельности — то по тарифу для иных пользователей.

К такому выводу пришел ВС в определении от 09.06.2021 № 304-ЭС20-16768 от 09.06.2021 по делу N А81-1744/2019.

Спор произошел с водоканалом, который отказал компании в расчете коммунальных платежей из тарифа для населения.

Организация настраивала, что применять в отношении квартир, которые были в собственности у юрлица, тариф «иные потребители» нельзя. Так как квартиры являются жилыми помещениями, предназначенными для проживания сотрудников компании.

ВС встал на сторону организации.

Компания не перевела квартиры в нежилые помещения, что обозначает, что квартиры не являются гостиницами или отелями.

А значит, в отношении таких квартир нельзя применять тариф «иные пользователи».

Судья отметил, что для определения тарифа коммунальных услуг не важно, кто является собственником жилого помещения. Главное — для каких нужд используется само жилье.