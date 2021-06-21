Утверждены контрольные соотношения декларации по НДС. Это очень важный документ для бухгалтера

ФНС утвердила контрольные соотношения для проверки декларации по НДС. Приказ от 25 мая 2021 г. № ЕД-7-15-/519@ прошел регистрацию в Минюсте и официально опубликован 18 июня. Это очень важный теперь документ, с которым надо ознакомится всем бухгалтерам, работающим с НДС.

Дело в том, что с 1 июля этого года статья 174 НК дополняется пунктом 5.3, согласно которому декларация по НДС будет считаться непредставленной, если данные в ней не соответствуют контрольным соотношениям. В случае выявления расхождений налоговики будут уведомлять об этом в электронной форме. Форма такого уведомления тоже уже утверждена (приказ от 17.05.2021 № ЕД-7-2/488@).

В пятидневный срок с даты направления уведомления, налогоплательщик обязан представить исправленную налоговую декларацию. Если это не будет сделано, то налоговики заблокируют счет по истечении 20 дней от указанного в уведомлении срока.