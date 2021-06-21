Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Утверждены контрольные соотношения декларации по НДС. Это очень важный документ для бухгалтера

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Декларация по НДС
Версия для печати

ФНС утвердила контрольные соотношения для проверки декларации по НДС. Приказ от 25 мая 2021 г. № ЕД-7-15-/519@ прошел регистрацию в Минюсте и официально опубликован 18 июня. Это очень важный теперь документ, с которым надо ознакомится всем бухгалтерам, работающим с НДС.

Дело в том, что с 1 июля этого года статья 174 НК дополняется пунктом 5.3, согласно которому декларация по НДС будет считаться непредставленной, если  данные в ней не соответствуют контрольным соотношениям. В случае выявления расхождений налоговики будут уведомлять об этом в электронной форме. Форма такого уведомления тоже уже утверждена (приказ от 17.05.2021 № ЕД-7-2/488@).

В пятидневный срок с даты направления уведомления, налогоплательщик обязан представить исправленную налоговую декларацию. Если это не будет сделано, то налоговики заблокируют счет по истечении 20 дней от указанного в уведомлении срока.

Приказ с контрольным соотношениями вступит в силу с 1 июля. Но одно соотношение вступит в силу с 1 января 2022 года. Оно предназначено для организаций и ИП на УСН, обязанных сдавать декларацию. Речь идет о налоговых агентах при продаже сырых шкур, макулатуры и некоторых металлов.

Подборка полезных мероприятий

Разместить