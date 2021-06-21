Памятка по проведению обязательной вакцинации сотрудников

Подробная памятка для работодателей по вакцинированию сотрудников, для которых это нужно сделать обязательно.

Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт».

«В связи с выходом Постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации сотрудников, у бизнеса возникло множество вопросов. Мы постарались найти ответы на большинство из них и сделали наглядный гайд для работодателей с пошаговыми действиями в данной ситуации».

Памятка для работодателей по вакцинированию сотрудников:

1. Необходимо издать Приказ по организации о необходимости вакцинирования 60% сотрудников, в соответствии с Постановлением главного санитарного врача региона.

2. Провести у себя в организации информационно-разъяснительную работу и пропаганду мер профилактики и защиты от коронавируса, с упором на необходимость вакцинирования, а также способах и местах вакцинации.

3. Выяснить у кого из сотрудников уже поставлена вакцина, у кого из сотрудников есть противопоказания, кто готов привиться, а кто — нет.

4. Каждому сотруднику, не имеющему сертификата о вакцинации, выдать индивидуальное уведомление о необходимости сделать прививку.

5. С тех сотрудников, которые отказываются прививаться, взять письменную объяснительную с мотивированной причиной отказа.

6. В срок до 15.07.2021 организовать введение первого компонента вакцины для сотрудников.

7. В срок до 15.08.2021 организовать введение второго компонента вакцины.

8. С 01.07.2021 по 15.07.2021 необходимо отправить отчет в личном кабинете юридического лица на портале mos.ru. Отчет содержит информацию о юридическом лице, общем количестве сотрудников, и количестве привившихся сотрудников. Также по каждому привитому сотруднику необходимо указать его СНИЛС, номер полиса ОМС, номер паспорта (или патента для иностранцев) и номер телефона.

9. Если количество сотрудников, отказывающихся ставить прививку превышает 40% от общей численности персонала (включая договоры ГПХ), то часть таких сотрудников необходимо отстранить от работы, издав соответствующий Приказ.

10. После 15 июля работодателей, которые не предоставили отчет, не вакцинировали 60% сотрудников, не отстранил от работы отказавшихся вакцинироваться сотрудников может оштрафовать Роспотребнадзор на сумму до 500 000 рублей.