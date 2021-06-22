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В каком случае индивидуальный предприниматель может отказаться от полученного патента

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Рубрика ПСН
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ИП вправе отказаться от полученного патента до даты начала его действия. Для этого надо уведомить налоговую инспекцию в произвольной форме. Такой ответ на вопрос предпринимателя опубликован на сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Переход на ПСН происходит на основании заявления. При этом ИП выдают «Патент на право применения патентной системы».

Предприниматель признается налогоплательщиком, применяющим ПСН, с даты постановки на учет, а датой такой постановки считается дата начала действия патента.

Дата получения патента и дата начала его действия могут не совпадать.

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