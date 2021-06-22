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📈 За месяц долги по зарплате по стране выросли на 33,4 млн руб.

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Рубрика Зарплата
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На 1 июня долги по зарплате по стране выросли на 2,2% или на 33,4 млн руб. по сравнению с показателем задолженности на 1 мая.

Совокупный долг работодателей по оплате труда составляет почти 1,6 млрд рублей.

Такие данные привел Росстат.

Задолженность по году появления разделилась так:

  • 31,8% — с 2020 года;
  • 21,0% — с 2019 года;
  • 47,2% — с 2018 года и ранее.

Большой рост по долгам работодателя перед сотрудниками по оплате труда за май 2021 года выявлен в следующих регионах:

  • Магаданская область — почти в 5 раз;
  • Удмуртия — почти в 2,5 раза;
  • Москва — почти в 2 раза.

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