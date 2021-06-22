📈 За месяц долги по зарплате по стране выросли на 33,4 млн руб.

На 1 июня долги по зарплате по стране выросли на 2,2% или на 33,4 млн руб. по сравнению с показателем задолженности на 1 мая.

Совокупный долг работодателей по оплате труда составляет почти 1,6 млрд рублей.

Такие данные привел Росстат.

Задолженность по году появления разделилась так:

31,8% — с 2020 года;

21,0% — с 2019 года;

47,2% — с 2018 года и ранее.

Большой рост по долгам работодателя перед сотрудниками по оплате труда за май 2021 года выявлен в следующих регионах: