📈 За месяц долги по зарплате по стране выросли на 33,4 млн руб.

На 1 июня долги по зарплате по стране выросли на 2,2% или на 33,4 млн руб. по сравнению с показателем задолженности на 1 мая.
Совокупный долг работодателей по оплате труда составляет почти 1,6 млрд рублей.
Такие данные привел Росстат.
Задолженность по году появления разделилась так:
- 31,8% — с 2020 года;
- 21,0% — с 2019 года;
- 47,2% — с 2018 года и ранее.
Большой рост по долгам работодателя перед сотрудниками по оплате труда за май 2021 года выявлен в следующих регионах:
- Магаданская область — почти в 5 раз;
- Удмуртия — почти в 2,5 раза;
- Москва — почти в 2 раза.