При отказе в лицензии на продажу алкоголя можно вернуть уплаченную госпошлину

При отказе в приеме заявления на выдачу лицензии на продажу алкоголя можно вернуть уплаченную госпошлину. Но только если заявление было отклонено без рассмотрения.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 28.05.2021 № 03-05-04-03/41744.

Возврат госпошлины должен быть предусмотрен законодательством.

По лицензиям на продажу алкоголя административный регламент предусматривает возможность и основания для отказа в приеме документов и, следовательно, их возврата. Если заявление было отклонено без рассмотрения — вернуть уплаченную пошлину можно.

Но если законодательством предусмотрен только отказ в выдаче лицензии, а не возврат заявления, то госпошлину не вернут.

Например, при получении лицензии на интернет или мобильную связь предусмотрен только отказ в выдаче.