Большой стаж дает право на досрочную пенсию

Люди с длительным страховым стажем имеют право выйти на пенсию досрочно.

На 24 месяца ранее установленного пенсионного возраста (но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) стать получателем страховой пенсии по старости могут женщины при наличии страхового стажа — 37 лет и мужчины — 42 года.

Например, мужчина 1961 года рождения вправе уйти на пенсию в 63 года, в 2024 году. Однако если у него к 2022 году будет страховой стаж 42 года, то он может выйти на пенсию в 61 год.

Женщина 1966 года рождения вправе уйти на пенсию в 58 лет, в 2024 году. Однако при наличии в 2022 году 37 лет страхового стажа, она сможет выйти на пенсию досрочно, то есть в 56 лет.

Для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитываются периоды работы, которые выполнялись на территории РФ и за которые уплачивались страховые взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по обязательному соцстрахованию в период временной нетрудоспособности.

Нестраховые периоды, такие как: служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, периоды получения пособия по безработице — в стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, не включаются.

Мужчины

Год рождения Пенсионный возраст, дающий право на пенсию по возрасту Право на страховую пенсию Пенсионный возраст при стаже 42 года Год выхода на пенсию при стаже 42 года 1959 60 лет 6 мес. II полугодие 2019 I полугодие 2020 60 2019 1960 61 лет 6 мес. II полугодие 2021 I полугодие 2022 60 2020 1961 63 2024 61 2022 1962 64 2026 62 2024 1963 и далее 65 2028 и т.д. 63 2026 и т.д.

Женщины