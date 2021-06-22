Большой стаж дает право на досрочную пенсию

Люди с длительным страховым стажем имеют право выйти на пенсию досрочно.
На 24 месяца ранее установленного пенсионного возраста (но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) стать получателем страховой пенсии по старости могут женщины при наличии страхового стажа — 37 лет и мужчины — 42 года.
Например, мужчина 1961 года рождения вправе уйти на пенсию в 63 года, в 2024 году. Однако если у него к 2022 году будет страховой стаж 42 года, то он может выйти на пенсию в 61 год.
Женщина 1966 года рождения вправе уйти на пенсию в 58 лет, в 2024 году. Однако при наличии в 2022 году 37 лет страхового стажа, она сможет выйти на пенсию досрочно, то есть в 56 лет.
Для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитываются периоды работы, которые выполнялись на территории РФ и за которые уплачивались страховые взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по обязательному соцстрахованию в период временной нетрудоспособности.
Нестраховые периоды, такие как: служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, периоды получения пособия по безработице — в стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, не включаются.
Мужчины
Год рождения
Пенсионный возраст, дающий право на пенсию по возрасту
Право на страховую пенсию
Пенсионный возраст при стаже 42 года
Год выхода
на пенсию при стаже 42 года
1959
60 лет 6 мес.
II полугодие 2019
I полугодие 2020
60
2019
1960
61 лет 6 мес.
II полугодие 2021
I полугодие 2022
60
2020
1961
63
2024
61
2022
1962
64
2026
62
2024
1963 и далее
65
2028 и т.д.
63
2026 и т.д.
Женщины
Год рождения
Пенсионный возраст, дающий право на пенсию по возрасту
Право на страховую пенсию
Пенсионный возраст при стаже 37 лет
Год выхода
на пенсию при стаже 37 лет
1964
55 лет 6 мес.
II полугодие 2019
I полугодие 2020
55
2019
1965
56 лет 6 мес.
II полугодие 2021
I полугодие 2022
55
2020
1966
58
2024
56
2022
1967
59
2026
57
2024
1968 и далее
60
2028 и т.д.
58
2026 и т.д.