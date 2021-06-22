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Большой стаж дает право на досрочную пенсию

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Рубрика Пенсии
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Люди с длительным страховым стажем имеют право выйти на пенсию досрочно.

На 24 месяца ранее установленного пенсионного возраста (но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) стать получателем страховой пенсии по старости могут женщины при наличии страхового стажа — 37 лет и мужчины — 42 года.

Например, мужчина 1961 года рождения вправе уйти на пенсию в 63 года, в 2024 году. Однако если у него к 2022 году будет страховой стаж 42 года, то он может выйти на пенсию в 61 год.

Женщина 1966 года рождения вправе уйти на пенсию в 58 лет, в 2024 году. Однако при наличии в 2022 году 37 лет страхового стажа, она сможет выйти на пенсию досрочно, то есть в 56 лет.

Для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитываются периоды работы, которые выполнялись на территории РФ и за которые уплачивались страховые взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по обязательному соцстрахованию в период временной нетрудоспособности.

Нестраховые периоды, такие как: служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, периоды получения пособия по безработице — в стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, не включаются.

Мужчины

Год рождения

Пенсионный возраст, дающий право на пенсию по возрасту

Право на страховую пенсию

Пенсионный возраст при стаже 42 года

Год выхода

на пенсию при стаже 42 года

1959

60 лет 6 мес.

II полугодие 2019

I полугодие 2020

60

2019

1960

61 лет 6 мес.

II полугодие 2021

I полугодие 2022

60

2020

1961

63

2024

61

2022

1962

64

2026

62

2024

1963 и далее

65

2028 и т.д.

63

2026 и т.д.

Женщины

Год рождения

Пенсионный возраст, дающий право на пенсию по возрасту

Право на страховую пенсию

Пенсионный возраст при стаже 37 лет

Год выхода

на пенсию при стаже 37 лет

1964

55 лет 6 мес.

II полугодие 2019

I полугодие 2020

55

2019

1965

56 лет 6 мес.

II полугодие 2021

I полугодие 2022

55

2020

1966

58

2024

56

2022

1967

59

2026

57

2024

1968 и далее

60

2028 и т.д.

58

2026 и т.д.

 

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