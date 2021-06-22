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❗ИП без работников не должны обязывать самих себя вакцинироваться. И отчет сдавать тоже не надо

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Московские ИП не должны сдавать отчет о работниках, прошедших вакцинацию, если таковых у него нет. Хотя на Горячей линии, как нам рассказали читатели, требуют обратного. 

Также они не обязаны и проходить вакцинацию сами. Согласно постановлению главного санитарного врача Москвы, обязательной вакцинации подлежат граждане, работающие на основании трудового договора или договора ГПХ. Индивидуальный предприниматель сам с собой никаких договоров не заключает.

Отчет о прошедших вакцинацию согласно указу мэра Москвы называется «Перечень сведений о работниках организаций и индивидуальных предпринимателей». Если у ИП работников нет, то и писать ему в этом перечне некого.

Заметим, что Горячая линия, которая должна разъяснять вопросы по сдаче отчета, вводит ИП в заблуждение, заявляя о том, что предприниматели обязаны этот перечень сдавать. Номер Горячей линии — 8 (495) 197-97-77, и дозвониться на нее — нереально.

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