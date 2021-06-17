Обязательная вакцинация: кому, когда, как заполнить новый отчет и что делать с отказниками

«Москвичам везет!» — любят говорить в регионах. Вот и сейчас повезло: сначала всю неделю объявили выходными, а теперь и обязательную вакцинацию ввели.
15 июня вышло Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 года № 1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».
Вслед за ним вышел Указ Мэра города Москвы от 16 июня 2021 г. No 32-УМО . Эти документы ввели обязательную вакцинацию и обязанность работодателей подавать отчет о вакцинации своих сотрудников.
В этой статье расскажу Вам только самое важное : кто, кого, когда, куда и, что будет, если проигнорировать данной требование властей.
Кто подлежит обязательной вакцинации?
Прививки от Covid −19 должны не менее чем у 60% от общей численности работников следующих сфер:
- торговли;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;
- общественного питания;
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- транспорта общего пользования, такси;
- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;
- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;
- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);
- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;
- театров, кинотеатров, концертных залов;
- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.
Это требование касается как работающих по трудовым договорам, так и тех, кто оказывает компаниям услуги по гражданско-правовым договорам.
Кстати, я позвонила на горячую линию и выяснила как быть с самозанятыми, с которым заключены ГПХ-договоры. Ответ был, что Указ на договоры с плательщиками НПД не распространяется.
Когда нужно сделать прививки и куда подать отчет?
Проведение профилактических прививок должно быть проведено до 15 июля — первым компонентом, а до 15 августа — вторым компонентом вакцины.
У предпринимателей и юридических лиц должен быть личный кабинет на портале mos.ru. Сведения по вакцинированным сотрудникам в электронном виде нужно будет подать с 1 по 15 июля 2021 года.
Последствия отказа от вакцинации
Можно сколько угодно спорить о правомерности, законности и возможности заставить сотрудников вакцинироваться.
Но согласно статье 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», прививки из календаря по эпидемическим показаниям предписаны для отдельных категорий или для всех граждан только при наличии мотивированных постановлений главных санитарных врачей субъектов РФ либо их заместителей в случае ухудшения эпидемической ситуации" В Москве такое Постановление и приняли.
Кстати, в мировой практике уже есть прецедент, когда, Европейский суд по правам человека решил, что обязательная вакцинация «необходима в демократическом обществе».
Конечно, насильно никто никого вакцинировать не будет. У работника есть право отказаться от прививки. Но в этом случае работодатель может отстранить его от работы. При отказе от обязательной вакцинации могут быть применены санкции, предусмотренные статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 КоАП Москвы:
Штрафы за первое нарушение для ИП — до 50 тысяч рублей, для организаций — до 300 тысяч рублей;
Приостановка работы — до 90 суток;
Штраф в 1 миллион рублей — в случае повторных нарушений или тяжелых последствий.
Форма Сведений для работодателя
В Приложении № 2 к Указу от 16 июня 2021 г. No 32-УМО приведена форма отчета, на основании которого власти будут отслеживать исполнение предпринимателями требований об обязательной вакцинации.
Отчет состоит из двух разделов. В первом разделе указываются общие сведения по организации:
Во втором разделе заполняется информация по работникам:
СНИЛС
Номер
полиса ОМС
(при
наличии)
Серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность, или
патента (для
иностранных
граждан)
Номер
мобильного
телефона
Прекрасно понимаю, что это очередной удар не только по коронавирусу, но и по малому бизнесу. Не все смогут заставить своих работников сделать прививки. А значит, что не кафе, салоны красоты и спортивные секции все смогут продолжить работать в обычном режиме.
В заключении хочу лишь пожелать здоровья вам и вашему бизнесу.