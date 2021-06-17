Обязательная вакцинация: кому, когда, как заполнить новый отчет и что делать с отказниками

«Москвичам везет!» — любят говорить в регионах. Вот и сейчас повезло: сначала всю неделю объявили выходными, а теперь и обязательную вакцинацию ввели.

15 июня вышло Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 года № 1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

Вслед за ним вышел Указ Мэра города Москвы от 16 июня 2021 г. No 32-УМО . Эти документы ввели обязательную вакцинацию и обязанность работодателей подавать отчет о вакцинации своих сотрудников.

В этой статье расскажу Вам только самое важное : кто, кого, когда, куда и, что будет, если проигнорировать данной требование властей.

Кто подлежит обязательной вакцинации?

Прививки от Covid −19 должны не менее чем у 60% от общей численности работников следующих сфер:

торговли;

салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

общественного питания;

клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

транспорта общего пользования, такси;

образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

театров, кинотеатров, концертных залов;

массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

Это требование касается как работающих по трудовым договорам, так и тех, кто оказывает компаниям услуги по гражданско-правовым договорам.

Кстати, я позвонила на горячую линию и выяснила как быть с самозанятыми, с которым заключены ГПХ-договоры. Ответ был, что Указ на договоры с плательщиками НПД не распространяется.

Когда нужно сделать прививки и куда подать отчет?

Проведение профилактических прививок должно быть проведено до 15 июля — первым компонентом, а до 15 августа — вторым компонентом вакцины.

У предпринимателей и юридических лиц должен быть личный кабинет на портале mos.ru. Сведения по вакцинированным сотрудникам в электронном виде нужно будет подать с 1 по 15 июля 2021 года.

Последствия отказа от вакцинации

Можно сколько угодно спорить о правомерности, законности и возможности заставить сотрудников вакцинироваться.

Но согласно статье 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», прививки из календаря по эпидемическим показаниям предписаны для отдельных категорий или для всех граждан только при наличии мотивированных постановлений главных санитарных врачей субъектов РФ либо их заместителей в случае ухудшения эпидемической ситуации" В Москве такое Постановление и приняли.

Кстати, в мировой практике уже есть прецедент, когда, Европейский суд по правам человека решил, что обязательная вакцинация «необходима в демократическом обществе».

Конечно, насильно никто никого вакцинировать не будет. У работника есть право отказаться от прививки. Но в этом случае работодатель может отстранить его от работы. При отказе от обязательной вакцинации могут быть применены санкции, предусмотренные статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 КоАП Москвы:

Штрафы за первое нарушение для ИП — до 50 тысяч рублей, для организаций — до 300 тысяч рублей;

Приостановка работы — до 90 суток;

Штраф в 1 миллион рублей — в случае повторных нарушений или тяжелых последствий.

Форма Сведений для работодателя

В Приложении № 2 к Указу от 16 июня 2021 г. No 32-УМО приведена форма отчета, на основании которого власти будут отслеживать исполнение предпринимателями требований об обязательной вакцинации.

Отчет состоит из двух разделов. В первом разделе указываются общие сведения по организации:

Во втором разделе заполняется информация по работникам:

СНИЛС Номер полиса ОМС (при наличии) Серия и номер документа, удостоверяющего личность, или патента (для иностранных граждан) Номер мобильного телефона

Прекрасно понимаю, что это очередной удар не только по коронавирусу, но и по малому бизнесу. Не все смогут заставить своих работников сделать прививки. А значит, что не кафе, салоны красоты и спортивные секции все смогут продолжить работать в обычном режиме.

В заключении хочу лишь пожелать здоровья вам и вашему бизнесу.