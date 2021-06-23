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Малый бизнес должен банкам 6,25 трлн руб.

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Рубрика Кредиты
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Задолженность малого бизнеса перед банками по выданным кредитам составила 6,25 трлн руб. С апреля она выросла на 89,3 млрд руб. Хотя в процентах это выглядит — «всего» 1,4%.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на материалы ЦБ.

Годовой темп прироста задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу на 1 мая вырос до 24,8%. Объем предоставленных кредитов малому и среднему бизнесу в апреле увеличился по сравнению с мартом на 6,8% и составил 934,4 млрд рублей, что на 84,1% больше аналогичного показателя годом ранее.

Цифры в миллиардах и триллионах порой трудны для воображения, поэтому их проще разложить на более простые величины. В среднем, кредит для малого бизнеса на рынке — 1,5 — 2,5 млн руб. Берем общую задолженность в 6,25 трлн, делим на максимальную сумму кредита — получаем 2,5 млн должников. По состоянию на 1 апреля, коммерческих организаций 2,8 млн, а ИП — 3,4 млн (данные с сайта ФНС). Распредлеление между ИП и ООО для простоты разделим поровну (хотя это не так).

Примерно и выйдет, что примерно 45% юрлиц и 37% ИП — в кредитах. И эта задолженность растет.

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