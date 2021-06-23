👪 Многодетным предложили выплачивать по 100 тыс. руб. ежегодно

Многодетным семьям предложили выплачивать по 100 тыс. руб. Выплата будет предоставляться ежегодно на семью.
С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
Она отметила, что для многодетных семей можно ввести новую выплату в размере 100 тыс. руб. ежегодно.
«Многодетный» капитал планируется выплачивать до достижения возраста 18 лет младшим ребенком или до окончания школы, ССУЗа или ВУЗа. При условии, что ребенок учится по очной форме.
«В условиях, пока ещё не принят федеральный закон «О статусе многодетной семьи», предлагаю рассмотреть данную инициативу и принять по ней положительное решение в качестве эффективной меры поддержки и популяризации многодетных семей, а при принятии этого федерального закона включить в него данную меру социальной поддержки», — предложила Волынец.
Цитата по RT.