Столичные магазины и транспорт пока не будут переводить в «бесковидный» режим

Магазины и транспорт в Москве пока не будут переводить в «бесковидный» режим. То есть людям не надо будет предъявлять QR-код на входе, как это сделают в ресторанах и на культурных мероприятиях.

QR-код — специально полученный код, подтверждающий вакцинацию или наличие отрицательного результата ПЦР-теста. Получается только в электронном виде.

Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк:

«На магазины и транспорт «бесковидный» режим распространять пока не планируется», — отметил Немерюк.

Цитата по «ТАСС».

Более подробно о «бесковидном» режиме ресторанов — тут

Комментирует заместитель председателя Партии Роста, Генеральный директор компании "Млесна" Сергей Демин.

«Нарушать права людей на перемещение, разумеется, никто не станет. Закрыть доступ в продовольственные магазины не получится, ведь людям банально нужно купить продукты питания.

Другой вопрос в сознательности граждан. Не нужно с симптомами ОРВИ пользоваться транспортом, останьтесь дома и закажите продукты с доставкой, если чувствуете недомогание. Если мы возьмем сейчас на вооружение принцип самосохранения, то мы сбережем и здоровье населения и экономику.

Вводить ограничения, закрывать предприятия путем указания властей можно сколько угодно. Вопрос в том, кому от этого станет легче? - Никому!

Давайте уже соблюдать элементарные меры безопасности и тогда и у граждан и у предпринимателей жизнь наладится».