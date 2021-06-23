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На соки и лимонады могут ввести акциз

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Рубрика Акцизы
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В правительстве обсуждают идею о введении акцизов на сахаросодержащие напитки. Протокол с поручением предложить критерии для отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным, получил Минсельхоз.

Представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что обсуждает вопрос введения акцизов на безалкогольные напитки с сахаром или другими подсластителями с ответственными ведомствами. Мера позволит ежегодно собирать в бюджет около 10-20 миллиардов рублей. Однако решение еще не принято и вопрос требует проработки.

В свою очередь, в Минсельхозе опасаются роста нелегального рынка и роста цен на эту продукцию. Поэтому идею не поддерживают.

Два источника «Ведомостей» утверждают, что рассматриваются два варианта ставки акциза — в зависимости от стоимости напитка или содержания в нем сахара. Собеседники газеты назвали разные основные цели акциза: пополнение бюджета и заботу о здоровье граждан.

Пять лет назад Минфинпредлагал ввести акциз на напитки с добавлением сахара и/или других подслащивающих и вкусоароматических веществ в размере 5 руб. за 1 л. Но тогда идею правительство не поддержало.

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