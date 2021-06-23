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📉 Новый кризис неизбежно наступит, предупредили в ЦБ

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Рубрика Экономика России
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В ЦБ предрекают неизбежное наступление нового кризиса. И заверяют, что у регулятора есть достаточные меры для поддержки экономики и населения.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на слова зампреда ЦБ Алексея Заботкина.

«Текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных, но когда кризис закончится, их необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально. Кроме того, эти меры останутся у нас в арсенале, и если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом», — сказал Заботкин.

По его словам, ключевая ставка ЦБ находится на целесообразном уровне и соответсвует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике.

«Поэтому ужесточение глобальной денежно-кредитной политики в минимальной степени повлияет на наши будущие решения», — заключил Заботкин.

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