📉 Новый кризис неизбежно наступит, предупредили в ЦБ

В ЦБ предрекают неизбежное наступление нового кризиса. И заверяют, что у регулятора есть достаточные меры для поддержки экономики и населения.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на слова зампреда ЦБ Алексея Заботкина.

«Текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных, но когда кризис закончится, их необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально. Кроме того, эти меры останутся у нас в арсенале, и если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом», — сказал Заботкин.

По его словам, ключевая ставка ЦБ находится на целесообразном уровне и соответсвует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике.