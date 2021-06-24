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💉 В дистанционной торговле вакцинация обязательна. Даже для самозанятых и удаленщиков

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Рубрика Общество. Люди. События
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К сфере торговли, где должны быть привиты не менее 60% сотрудников, относится не только розничная торговля, но также дистанционная и оптовая. Самозанятые и удаленщики также должны вакцинироваться.

Об этом сообщил оперштаб Москвы.

Также было объяснено, как будет проходить контроль проведения проверок работодателей по обязательной вакцинации:

  • контроль будет проводиться в виде сплошных проверок;
  • выполнение показателя в 60% привитых сотрудников в Москве будет фиксироваться автоматически;
  • удаленщики и самозанятые, работающие на компанию, также включаются в определение доли вакцинированных;
  • тем, кто привит или имеет справку с антителами, все равно нужно работать в масках и перчатках;
  • в случае несоблюдения работодателем требования о количестве вакцинированных сотрудников деятельность организации могут приостановить на 90 суток.

Если в компании есть подразделения в других регионах, то для расчета общей численности сотрудников для обязательной вакцинации в расчет берется численность только работающих в Москве.

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