💉 В дистанционной торговле вакцинация обязательна. Даже для самозанятых и удаленщиков

К сфере торговли, где должны быть привиты не менее 60% сотрудников, относится не только розничная торговля, но также дистанционная и оптовая. Самозанятые и удаленщики также должны вакцинироваться.

Об этом сообщил оперштаб Москвы.

Также было объяснено, как будет проходить контроль проведения проверок работодателей по обязательной вакцинации:

контроль будет проводиться в виде сплошных проверок ;

; выполнение показателя в 60% привитых сотрудников в Москве будет фиксироваться автоматически;

удаленщики и самозанятые , работающие на компанию, также включаются в определение доли вакцинированных;

, работающие на компанию, также включаются в определение доли вакцинированных; тем, кто привит или имеет справку с антителами, все равно нужно работать в масках и перчатках ;

; в случае несоблюдения работодателем требования о количестве вакцинированных сотрудников деятельность организации могут приостановить на 90 суток.

Если в компании есть подразделения в других регионах, то для расчета общей численности сотрудников для обязательной вакцинации в расчет берется численность только работающих в Москве.