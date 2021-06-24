💵 От введения маркировки бюджет получит 121 млрд руб. в год, а все участники — более 150 млрд руб.

Из-за введения маркировки продукции государственный бюджет будет пополняться на 121 млрд руб. в год. А организации, зарегистрировавшие в системе, — более 150 млрд руб. совокупного дохода ежегодно.

Такие результаты озвучили специалисты НИУ «Высшей школы экономики», сообщают «Известия».

По мнению специалистов, основные поступления в бюджет от маркировки — акцизы на табак (более 70 млрд руб.) и налог на прибыль (13 млрд руб.).

Маркировка будет введена на всю продукцию к 2024 году. Цель введения маркировки — борьба с некачественной продукции и контрафактом. Регистрация участников маркировки происходит в системе «Честный знак».

При этом всесмогут получить совокупнов год за счет сотрудничества с более выгодными контрагентами (48 млрд. руб.).

Наибольшее получение прибыли будет видно в следующих отраслях:

готовая молочная продукция — 53 млрд руб.;

табак — 34 млрд руб.;

кондитерские изделия — 32 млрд руб.;

лекарства — 31 млрд руб.

«Российские магазины ежегодно теряют до 0,5 трлн руб. из-за краж сотрудников и покупателей, мошенничества поставщиков и неэффективного менеджмента. Получение информации обязательной маркировки по движению каждой единицы товара может принести им свыше 142,6 млрд руб. в год», — сообщили в НИУ «Высшей школе экономики».

Цитата по «Известиям».