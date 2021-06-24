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Пенсионерам предлагают работать на стройках

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Рубрика Общество. Люди. События
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Неработающим пенсионерам предложили работать на стройках. Таким образом, кадры в строительной отрасли начнут увеличиваться, а строительство — развиваться.

С таким предложением выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании о достижении национальных целей в сфере жилищного строительства.

«Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов [в строительную отрасль]... Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров», — отметил Марат Хуснуллин.

Цитата по «Прайму».

Премьер-министр также отметил, что сейчас не хватает трудовых ресурсов в строительной отрасли. Причины — закрытие границ из-за ковида и отсутствие притока трудовых мигрантов.

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