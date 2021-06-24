Пенсионерам предлагают работать на стройках

Неработающим пенсионерам предложили работать на стройках. Таким образом, кадры в строительной отрасли начнут увеличиваться, а строительство — развиваться.
С таким предложением выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании о достижении национальных целей в сфере жилищного строительства.
«Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов [в строительную отрасль]... Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров», — отметил Марат Хуснуллин.
Цитата по «Прайму».
Премьер-министр также отметил, что сейчас не хватает трудовых ресурсов в строительной отрасли. Причины — закрытие границ из-за ковида и отсутствие притока трудовых мигрантов.