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При слиянии компаний придется снимать с учета ККТ, а потом опять регистрировать

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Рубрика Онлайн-кассы
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При реорганизации компании в форме слияния надо снять с учета ККТ, а потом поставить её по новой, уже от имени новой организации. Такой вывод сделан в письме ФНС № АБ-4-20/5644@ от 23.04.2021 г.

Снять с учета может сама реорганизуемая организация или налоговая инспекция это сделает сама, после внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Перерегистрация ККТ в связи со сменой ИНН налогоплательщика или заводского номера ККТ невозможна.

Кроме того, реорганизованному владельцу ККТ надо сменить фискальный накопитель и заключить новый договор с оператором фискальных данных.

 

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