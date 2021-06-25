Как разобраться в обязательной вакцинации сотрудников? Бесплатный вебинар

Сначала в Москве, а за ней и в других регионах России власти стали принимать жесткие меры, которые, по сути, делают вакцинацию от ковида обязательной.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Обязательная вакцинация: экстренный вебинар». Он пройдет 30 июня, начало в 10:00 по Москве.
Интернет бурлит. Люди не успевают «переварить» одну порцию шокирующей информации, как поступает новая. В этом потоке информации легко запутаться.
На вебинаре обсудим:
- кому все таки необязательна вакцинация;
- какие решения принять по дистанционщикам;
- что с курьерами;
- какой отчет сдавать;
- что делать с отказниками.
Эксперт Юлия Жижерина ответит на ваши вопросы.
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