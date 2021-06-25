Как возместить через ФСС затраты на охрану труда

Риски в охране труда самые большие в трудовом праве, но и возможностей закон дает немало, например, возмещение затрат на охрану труда. Правда знают об этом далеко не все работодатели. Что могут получить компании, правильно ведущие охрану труда? Об этом рассказали специалисты компании BLS.

Для специалистов по ОТ наступает жаркая пора — время подавать заявление в ФСС России, чтобы получить финансовое обеспечение предупредительных мер профилактики травматизма и профессиональных заболеваний. Однако знают об этом далеко не все работодатели. Между тем, это совершенно законная возможность, которая основана на приказе Минтруда РФ от 02.09.2014 г. № 598н.

Компенсировать можно затраты на разные цели. Среди них: проведение спецоценки, средств индивидуальной защиты, проведение медосмотров для работников, мероприятия по снижению вредных и опасных условий, приобретение аптечек и тахографов, санаторно-курортное лечение и т.д.

Чтобы узнать сумму возмещения, надо уточнить размер взносов на страхование от НС на производстве и профзаболеваний. Из этой суммы вычитаются расходы на больничные по нетрудоспособности в связи с НС или заболеваниями и на оплату отпуска на период его лечения. Возместить можно до 20% соответствующих расходов. Если вы заплатили взносов 1 млн. рублей, вернуть можно до 200 тыс.

Но чтобы рассчитывать на возмещение, надо правильно оформить документы и подать заявку. Для начала нужно составить план финансового обеспечения. Это нужно, чтобы Фонд понимал, куда пойдет возмещение. В плане надо указать количество рабочих мест, сотрудников — для медосмотра, комплекты СИЗ и т.д. Кстати, бланк заявления на обеспечения можно взять на сайте Фонда, он должен соответствовать Приказу ФСС от 07.05.2019 № 237. Подать документ можно лично, по почте или через МФЦ, госуслуги.

Часто Фонд отказывает в выплатах по разным причинам. Самая частая — пени и задолженности по взносам. В прошлом году был кейс, когда компании отказали из-за пени в 92 копейки. Но это не лишает права подать повторную заявку. Главное — объяснить причину долга, заплатить его и снова обратиться за возмещением в срок. Например, в похожей ситуации одна из компаний в итоге получила возмещение почти в 650 тыс. рублей. Однако на этом не все. Надо помнить, что о полученных средствах надо будет отчитываться. Вам необходимо сообщить и подтвердить, на какие мероприятия вы потратили средства, полученные из ФСС.