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На курорты Краснодарского края просят пускать с отрицательным ПЦР-тестом с 1 августа

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Рубрика Общество. Люди. События
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В Ростуризме просят власти Краснодарского края разрешить приезжать на курорты непривитым гражданам после 1 августа. Поскольку с этой даты заселиться в отель можно будет только с сертификатом о вакцинации.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на слова главы ведомства Зарины Догузовой.

«Ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии, я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристовв том числе и с отрицательным ПЦР-тестом. Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне», — сказала Догузова.

При этом, в ведомстве рекомендуют людям вакцинироваться.

«Мы рекомендуем людям, по возможности, вакцинироваться, если на то нет медицинских или иных противопоказаний, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась и ограничения постепенно были сняты», — отметила руководитель Ростуризма.

После открытия Турции с 22 июня популярность курортов Краснодарского края резко снизилась. Люди меняют путевки на турецкое направление, несмотря на то, что при отмене тура туроператор возвращает деньги за вычетом штрафных санкций.

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