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Переводы за границу могут подорожать

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Рубрика Банки
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По переводам физлиц за границу могут ввести дополнительную комиссию. Ее размер — до 1%.

Вопрос о введении новой допкомиссии обсуждали на совещании у первого замглавы аппарата кабмина Валерия Сидоренко в рамках дополнительного бюджетного финансирования.

«В документе указано, что Минфину поручено проработать возможность введения комиссии для трансграничных переводов физических лиц в размере до 1%».

Цитата по «Известиям».

В пресс-службе Минфина отметили, что решений по данному вопросу нет. В ЦБ сказали, что аналогичных предложений им не поступало, сообщают «Известия».

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