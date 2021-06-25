Переводы за границу могут подорожать

По переводам физлиц за границу могут ввести дополнительную комиссию. Ее размер — до 1%.
Вопрос о введении новой допкомиссии обсуждали на совещании у первого замглавы аппарата кабмина Валерия Сидоренко в рамках дополнительного бюджетного финансирования.
«В документе указано, что Минфину поручено проработать возможность введения комиссии для трансграничных переводов физических лиц в размере до 1%».
Цитата по «Известиям».
В пресс-службе Минфина отметили, что решений по данному вопросу нет. В ЦБ сказали, что аналогичных предложений им не поступало, сообщают «Известия».