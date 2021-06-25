🚭Как маркировка снизила оборот незаконного табака

В крупных городах-миллионниках снизился объем нелегального табака. Максимальное обеление показал Волгоград, там уровень нелегального табака снизился в 2 раза.

Об этом рассказал директор по защите легального оборота продукции ЦРПТ Максим Курганский на сессии «Маркировка как инструмент экономического развития регионов» на Съезде лидеров «Опоры России».

«Маркировка — это строительство серьезного здания, которое позволит сделать рывок с точки зрения экономического роста. Мы видим легализацию рынка и появление компаний, работающих в белой зоне. Так, на российском табачном рынке в городах-миллионниках зафиксировано снижение нелегального оборота табака. По данным исследования „Бизнес Аналитики“, уровень нелегальной табачной продукции в Волгограде снизился с 18% до 9%, в Красноярске — с 9,9% до 5,6%, Екатеринбурге — с 5,7% до 4,5%, в Самаре — 4,2 до 3,6%, в Казани — с 3,1% до 2,2%, в Воронеже — с 13,1% до 11,6%», — рассказал Максим Курганский. Он пояснил, что такая динамика обусловлена полномасштабным запуском системы цифровой маркировки с 1 июля 2020 года, обеспечивающей полную прослеживаемость легальной продукции.

Он также отметил, что система маркировки — это модернизация производства, и перестройка логистических процессов, переход на электронный документооборот, открытие новых рынков сбыта.

Благодаря системе государство, представители бизнеса и регионы получают прозрачность в структуре рынков сбыта, повышается количество обязательных сборов и платежей, в меньшей степени появляется контрабандный и фальсифицированный товар, а также уменьшаются попытки уклонения от налогов при производстве внутри страны.

Помимо этого, отметил представитель ЦРПТ, важна гарантия качества продукции. Благодаря универсальному приложению Честный ЗНАК у каждого есть возможность проверить подлинность товаров. Уже сейчас можно проверить более 40 млрд продуктов, которые промаркированы и находятся в обороте. Приложением уже пользуются 3,5 млн человек.