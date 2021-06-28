Когда отсутствие дохода не лишит права на пособие для детей и беременных

С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет.
Пособие положено только малоимущим. При определении критерия нуждаемости учитываться будет не только доход, но и имущество (квартиры, машины, дачи, сбережения).
Кроме того, будет действовать «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии).
Однако в ряде случае пособие назначат, даже если трудоспособный член семьи не работает.
Основаниями для отсутствия доходов могут быть:
- уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);
- уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе (т.е. у ребенка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);
- уход за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
- уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;
- обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;
- срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;
- прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;
- безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в ЦЗН, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);
- отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.