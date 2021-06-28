Когда отсутствие дохода не лишит права на пособие для детей и беременных

С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Пособие положено только малоимущим. При определении критерия нуждаемости учитываться будет не только доход, но и имущество (квартиры, машины, дачи, сбережения).

Кроме того, будет действовать «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии).

Однако в ряде случае пособие назначат, даже если трудоспособный член семьи не работает.

Основаниями для отсутствия доходов могут быть: