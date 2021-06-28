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Путин поручил освободить упрощенцев от сдачи деклараций, если они применяют ККТ

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Владимир Путин раздал поручения по итогам Петербургского международного экономического форума, среди них есть и освобождение плательщиков УСН от сдачи декларации, если они применяют ККТ.

Цитата с сайта президента:

Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить доработку и принятие в первоочередном порядке проекта федерального закона «О внесении изменений в главу 262 Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 875583–7), предусматривающего освобождение налогоплательщиков, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения и использующих контрольно-кассовую технику, от обязанности представлять налоговую декларацию.

Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Заметим, что Госдума седьмого созыва уже прекратила свою плановую работу, новый созыв будет избран только в сентябре. Будет ли Володин новым спикером?

Срок исполнения поручения — 31 декабря 2021 года.

Идея отмены деклараций для УСН обсуждается не первый год. Но на самом деле эта «льгота» мало интересует бизнес. Поскольку, как показала практика по отмене деклараций по земельному и транспортному налогу, проблем у бизнеса становится больше, если налог считает ИФНС.

 

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