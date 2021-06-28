💉 В четырех регионах ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

За прошедшие выходные обязательную вакцинацию ввели еще в нескольких регионах. Это Брянская область, респ. Алтай и респ. Хакасия, респ. Бурятия.
В каждом из указанных регионов обязательно прививают работников сферы услуг, торговли, транспорта, социальной сферы, работники банков, МФЦ В некоторых — еще и военнослужащих. В той же Бурятии нужно прививаться и студентам.
- В респ. Алтай до 1 июля должны быть поданы списки работников, подлежащих вакцинации, первый компонент до 31 июля, второй до 30 августа. Всего рассчитывают привить не менее 60% населения республики.
- В респ. Хакасия до 1 июля списки подлежащих вакцинации, до 31 июля первый компонент, до 31 августа - второй.
- В респ. Бурятия решили привить 60% от численности сотрудников организации, до 1 сентября.
- В Брянской обл, первый компонент до 1 октября, второй — до 15 ноября.
Причинами таких мер явилось повышение случаев заболевания коронавирусом.