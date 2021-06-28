📅 Перенос выходных в 2022 году одобрили в правительстве

Перенос выходных в 2022 году одобрила трехсторонняя комиссия.
Трехсторонняя комиссия регулирует социально-трудовые отношения и согласовывает интересы профсоюзов, работодателей и правительства.
Об этом рассказали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой:
«Еще одной темой стал перенос выходных дней в 2022 году. В первую очередь было предложено перенести выходные дни 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 3 мая и 10 мая соответственно. Кроме того, предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта», — отметили в секретариате.
Цитата по «ТАСС».
В 2022 году планируется отдыхать:
- с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;
- 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 30 апреля по 3 мая;
- с 7 по 10 мая;
- с 11 по 13 июня;
- с 4 по 6 ноября.
Производственный календарь на 2022 году для пятидневки и шестидневки — тут.