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📅 Перенос выходных в 2022 году одобрили в правительстве

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Перенос выходных в 2022 году одобрила трехсторонняя комиссия.

Трехсторонняя комиссия регулирует социально-трудовые отношения и согласовывает интересы профсоюзов, работодателей и правительства.

Об этом рассказали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой:

«Еще одной темой стал перенос выходных дней в 2022 году. В первую очередь было предложено перенести выходные дни 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 3 мая и 10 мая соответственно. Кроме того, предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта», — отметили в секретариате.

Цитата по «ТАСС».

В 2022 году планируется отдыхать:

  • с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;
  • 23 февраля;
  • с 6 по 8 марта;
  • с 30 апреля по 3 мая;
  • с 7 по 10 мая;
  • с 11 по 13 июня;
  • с 4 по 6 ноября.

Производственный календарь на 2022 году для пятидневки и шестидневки — тут.

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