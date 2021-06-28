35% утечки данных происходит по скриншотам и фото экранов

35% утечки корпоративной информации происходит с помощью скриншотов и фото экранов монитора.

Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компаний «Крок» и EveryTag.

Исследование производилось на основании данных от предприятий банковской и IT-сферах, а также в производственных организациях и ритейлерах.

Рост процента утечки данных по средствам скриншотов и фото экранов связан с увеличением доли удаленных работников, а также запрета на скачивание или копирование на флешку рабочих документов.

Около 30% слива корпоративной информации происходит через мессенджеры, соцсети и почту.

Расследование по утечкам данных проводят 76% работодателей, а 17% — даже не знают, если у них такое.